Comoara spirituala din inima Romaniei. In acest loc sunt energii nebanuite si ti se implinesc dorintele daca ai inima curata

Undeva in Muntii Fagaras, intre orasele Brasov si Fagaras, se afla un loc aparte, unde pare-se ca lumina cereasca coboara de sus, iarba care creste aici face minuni, iar ingerii din cer concerteaza cu vocea lor lina la cateva sarbatori importante, imbiind auzul celor care sunt norocosi sa fie partasi la o asa minune. Toate aceste intamplari neobisnuite, dar frumoase, au loc in apropiere de satul Sinca Veche, in "Templul Ursitelor". Se spune ca acolo dorintele se implinesc, daca ai inima curata.

Satul Sinca se afla la cativa kilometri de Persani, in stravechea Tara a Fagarasului, la 45 de kilometri de Brasov si 22 de kilometri de Fagaras. Ca sa ajungi la Sinca nu este greu deloc. Pana si drumul pana acolo este de o frumusete incantatoare, prezicand parca o frumusete si mai mare la numai doi kilometri de acest satuc, unde dainuieste de mii de ani un loc plin de mister.

Mii de oameni vin anual la biserica sapata in stanca. Vizitatorii au povestit ca fie s-au simtit invigorati, fie i-a apucat un somn greu atunci cand au intrat in Templul Ursitelor. Se zice ca cine doarme macar si cateva minute in templu sau in apropierea lui capata forte noi si devine mai puternic. Locul este impodobit cu icoane, flori de munte si candele care nu apuca sa se stinga niciodata. Turnul interior, pe unde intra lumina zilei, este inalt de 10 metri si seamana cu o turla fara acoperis. Localnicii spun ca pe acolo coboara energiile si ca dedesubt, in pamant, ar exista un tunel de comunicare pana la Cetatea Rasnovului.

Batranii satului mai spun ca pana si iarba din jurul "Templului Ursitelor" face minuni. Vacile care pasc aici dau lapte mai mult si mai gustos decat celalalte. Daca vreun localnic sufera de vreo boala, da fuga la templu, aprinde o lumanare si bea apa din izvorul din apropiere. Durerea dispare apoi ca prin farmec. Un mit urban spune ca in templu nu trebuie sa intri cu telefonul mobil sau orice alt aparat daca vrei sa te ajute energiile.

Lacasul este cunoscut sub mai multe denumiri: "Templul Ursitelor", in cea mai mare parte, dar si "Manastirea Sapata in Piatra", "Templul de la Sinca Veche" sau "Templul Dorintelor", fiind un loc de reculegere si de implinire a bunelor dorinte, dar, totodata, locul unde se petrec fenomene paranormale, dupa parerea unora.

Controversatul lacas de cult de la Sinca Veche se banuieste ca ar avea o vechime de 7.000 de ani si orgini dacice, poate chiar mai inaintate. Desi nu se poate spune cu precizie data exacta a construirii manastirii din piatra, versiunea acceptata si cea mai des intalnita ar fi anul 1742, timp in care bisericile ortodoxe erau interzise. Surprinzatoare este prezenta a doua altare existente in lacasul rupestru, care indica originea sa precrestina.

Localnicii si altii care l-au vizitat sustin ca in acest loc visele se indeplinesc, daca ai inima curata si plina de dorinta si musai trebuie sa fiti asezati in turnul de unde se vede cerul. Aici, expresia "energii ciudate" este frecvent intalnita pe buzele celor care au calcat pragul manastirii.

Unii localnici spun ca aici se aud, in preajma unor sarbatori mari, coruri parca venite din cer, care le incanta auzul, si, cu toate ca se auzeau vocile foarte clar si muzica era bisericeasca, nu au putut distinge cuvintele. Satenii din Sinca Veche sunt convinsi ca templul are puteri miraculoase. Spre intarirea misterului, se spune ca pe fotografiile care se fac aici apar sfere albe, invizibile in momentul fotografierii.

