Compania americana ExxonMobil acorda o distinctie europeana firmei romanesti Star Lubricants

„Deși suntem pe prima treaptă a podiumului pentru al treilea an consecutiv, această distincție are pentru noi o însemnătate aparte dată de anvergura pe care a avut-o competiția în 2017. Pentru prima dată ne-au fost evaluate rezultatele comparativ cu cele ale tuturor celorlalți parteneri ExxonMobil din Europa - companii puternice, de tradiție, cu experiență vastă în domeniul lubrifianților”, a declarat Silviu Mototolea, CEO al Star Lubricants.

„Ne preocupă atingerea excelenței și în privința serviciilor oferite clienților. Firma noastră deține o rețea proprie de distribuție la nivel național, incluzând aici atât serviciile de depozitare cât și cele de transport. Contăm pe capacitățile proprii - șapte puncte de lucru și 15 vehicule comerciale - pentru a putea asigura integritatea produselor până în momentul recepționării acestora de către clientul final. Valoarea activelor companiei este una dintre cele mai mari din segmentul nostru de activitate” a adăugat Silviu Mototolea.

„Istoria noastră a început în noiembrie 1993, odată cu ocazia primului import de lubrifianți Esso și a urmat în strânsă legătură evoluția la nivel internațional a companiei Exxon devenită ulterior ExxonMobil, ca urmare a fuziunii dintre Exxon și Mobil. Suntem o echipă tânără, dedicată în totalitate dezvoltării acestei afaceri în România. Suntem onorați să avem în portofoliul nostru produsele Mobil 1 furnizate de către prestigioasa companie americană.” a completat Silviu Mototolea.

Star Lubricants a fost desemnată, pentru al treilea an consecutiv, câștigătoarea Circle of Excellence la secțiunea “Business Performance” și “Best Operations / Customer Service Initiative”, competiție care evaluează în detaliu toate performanțele companiilor partenere ale ExxonMobil, se arată într-un comunicat de presă.Performanța în afaceri a echipei de la Star Lubricants a fost recunoscută de către gigantul ExxonMobil, la nivel european, prin desemnarea companiei drept câștigătoare a “Circle of Excellence 2017” la secțiunea “Business Performance”. Competiția organizată de către prestigioasa firmă americană monitorizează și evaluează în detaliu performanțele tuturor partenerilor săi de pe bătrânul continent.În cadrul aceleiași ediții a competiției, Star Lubricants a obținut încă o recunoaștere a meritelor sale, de această dată cele referitoare la serviciile acordate clienților și la operațiunile de natură logistică. Astfel, firma românească a fost desemnată drept câștigătoarea premiului de aur la categoria “Best Operations / Customer Service Initiative”.Star Lubricants este o firma românească înființată în urmă cu 24 de ani în inima Transilvaniei, la Cluj Napoca. Încă de la început activitatea companiei a fost legată de importul și distribuția lubrifianților de motor și a lubrifianților industriali. Firma și-a câștigat o reputație impecabilă în rândul celor peste 2.500 de clienți activi, livrându-le produse și servicii de înaltă calitate.Activând pe o piață a lubrifianților estimată la câteva sute de milioane de euro, Mobil este unul dintre cele mai vândute branduri de lubrifianți din România. Cu o cifră de afaceri de peste 60 de milioane de lei în 2017, în creștere cu 5,5% față de anul precedent, Star Lubricants reprezintă cu mândrie brandul Mobil în România. Compania clujeană comercializează peste 200 de tipuri de produse Mobil cu ajutorul unei echipe formate din circa 60 de persoane.Sursă foto: pakwest.com