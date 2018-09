Compania clujeana de mobila Modena, mereu in trend cu noile tendințe. Cum și-au schimbat romanii gusturile in ultimul deceniu

Modena 2

La fel ca oricare dintre domeniile lumii, și domeniul mobilei a trecut prin numeroase modificări și trenduri de-a lungul timpului. După ani de experiență, reprezentanții firmei de mobilă clujeană Modena au reușit să facă față schimbărilor care au apărut în preferințele clienților.

În ultimii zece ani de zile, curentul care a venit dinspre țările din Uniunea Europeană s-a simțit din ce în ce mai tare și pe piața de mobilă din România. Astfel, în urmă cu zece-cinsprezece ani românii optau pentru mobilă masivă, lucrată în stil clasic.

„Indiferent că era vorba de partea de bucătărie sau de sufragerie, înainte majoritatea clujenilor și a românilor în general optau pentru stilul clasic, deoarece era la modă mobilierul produs preponderent din plăci aglomerate și lemn masiv, furnit natural. Adică tendința era înspre a avea produse cât mai naturale, ceea ce ducea la un comsum exagerat de mare de materie primă de bază, și aici mă refer la lemn în special. Tocmai de aceea era cererea foarte mare pe piața de cherestea, de furnit și de elemente de lemn de esență moale, referindu-mă aici la rășinoase”, a spus Petru Călian, managerul firmei Modena.

Țările europene și-au lăsat amprenta asupra tendințelor pieței mobilei în România. Astfel, Modenaa trebuit să se muleze după preferințele clienților, care se apropiau din ce în cel mai mult de cele europene.

„A durat destul de mult această perioadă, mai ales că tipul acela de mobilier era destul de rezistent, durata medie de viață fiind undeva la 15 ani, poate chiar mai mult. Au apărut acele tendințe venite în special dinspre Germania, Suedia, Austria, Polonia. Chiar și italienii și-au pus o amprentă remarcabilă în schimbul trendului în lumea mobilei și la noi în România, iar în ultimii cinci ani de zile au început să își pună amprenta și țări precum Ungaria, Turcia și chair și Republica Moldova, lucru care mă încântă”, a explicat managerul.

În prezent românii caută din ce în ce mai puțin mobilă clasică și preferă să opteze pentru diversitate.

„În mod concret nu mai este agreată mobila din lemn masiv, au ajuns la modă plăcile aglomerate din pal melaminat, respectiv MDF sau alte plăci înfoliate astfel încât această mobilă se construiește mult mai rapid, gradul de finisare este mult mai plăcut ochiul, deoarece gama de culori este mult mai diversificată. Și atunci sigur că ținând cont de faptul că și din aceste materiale poți să vii cu profile diferite și românii, clujenii în special, optează așadar pentru un mobilier modern. Și în materie de mobilier tapițat, canapele, fotolii s-au schimbat într-o oarecare măsură. A existat și există o evoluție și din acest punct de vedere, însă structura de bază rămâne aproximativ aceeași. În ultima perioadă se lucrează tot mai puțin cu lemn masiv. Lemnul masiv este înlocuit ca și la mobilier corp cu plăci aglomerate, cu pal brut, pal melaminat etc.”, a adăugat Petru Călian.

Și în ceea ce privește importul lucrurile s-au schimbat în ultimul deceniu.

„Dacă în urmă cu 10-15 se folosea foarte mult plusul care se importa chiar din zona Suam Siria, Egipt, însă lucrurile s-au schimbat și datorită evoluției geostrategice și în ultima vreme este la modă stofa. Se importă foarte multe stofe de la firme de tradiție din Polonia, Turcia. Atunci, din acest punct de vedere, se lucrează preponderent pe stofe și într-o oarecare măsură în combinație cu pielea ecologică, materie primă care, din păcate, o obținem din import”, a explicat Călian.

Din păcate, producția din România nu face față cererii care provine din tendințele pe care țările europene le dictează.

„Producția românească nu răspunde acestor provocări. Dacă vorbim de stofe sau pielea ecologică, vreau să spun că în România se produce foarte puțin. Mai avem o fabrică de stofe la Gheorgheni, însă chiar dacă sunt stofe de bună calitate, ele sunt extrem de scumpe, iar gama coloristică este una extrem de redusă. Din acest punct de vedere putem vorbi despre o evoluție bună, punându-și amprenta multe țări europene însă, din păcate, ce cred eu că este neplăcut este că în România nu se produc materii prime și accesorii”, a zis Petru Călian.

Din pacate, productia romaneascva nu raspunde acestor provocari, astfel incat daca vorbim de stofe sau pielea ecologica vreau sa spun ca in Ro se produce foarte foarte putin, mai avem o favrica de stofe la Gheorgheni, insa chiar daca sunt stofe de buna calitate, ele sunt extrem de scumpe, iar gama coloristica este una extrem de redusa.

Din acest punct de vedere putem vorbi despre o evolutie buna, punandu-si amprenta multe tari europene insa, din pacate, ce cred eu ca este neplacut este ca in Romania nu se produc materii prime si accesorii.

Noi, cei de la Modena, suntem obligați să ne axăm pe ceea ce piața cere, fapt pentru care Modena a apelat la importuri. Importam dormitoare, Importam bucatarii, sufragerii, canapele, coltare. Nu avem de ales, insa de regula, produsele de import sunt destul de bune, raportul calitate-pret fiind pe masura cererii pietei. Productia indigena raspunde, insa doar undeva la 60% din cererea de piata, astfel incat si producatorii indigeni au un loc si vor avea de fiecare data in reteaua de magazine Modena si mai mult de atat am cautat ca prin ceea ce noi producem sa raspundem acolo unde piata este total deficitara astfel incat sa cream un echilibru, iar clientii firmei modena sa gaseasca in permantenta solutii la toate problemele pe care le au.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.