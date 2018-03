Compania controversatului afacerist Vasile Puscasu, data in judecata de o firma gigant. Iata motivul din spatele razboiului

Vasile Puscasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Firma privata de transport Unistil SRL a fost chemata in instanta de o companie gigant • Din cauza unor datorii neachitate la timp, compania de asigurari a emis o somatie de plata, care nu a fost insa respectata de Unistil in termenul stabilit • Drept urmare, Asirom Vienna Insurance Group a dat in judecata Unistil SRL, obligand firma de transport sa-si plateasca datoriile • Daca datoriile si penalitatile nu vor fi achitate, se poate ajunge chiar la executarea silita a companiei private de transport SC Unistil SRL, fostul operator privat de transport public din municipiul Iasi, a fost dat in judecata de o firma gigant. Compania controlata de controversatul om de afaceri Vasile Pus ...