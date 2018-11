Compania de Apa Arieș S.A. a semnat primele contracte de lucrari din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in regiunea Turda – Campia Turzii”

Marina Almașan, anunț important despre partenerul ei de viața! Doua dosare in care a fost implicat Georgica Cornu au fost clasate: „Ma bucur din suflet!” Marina Almășan a făcut un anunț important pe Facebook. Prezentatoarea le-a spus prietenilor virtuali și fanilor săi că au fost clasate două dosare importante în care a fost implicat partenerul ei de viață, omul de afaceri Georgică Cornu. Vedeta se bucură de faptul că numele bărbatului de lângă ea a fost „curățat” după aflarea adevărului. […] The post Marina Almășan, anunț important despre partenerul ei de viață! Două dosare în care a fost implicat Georgică Cornu au fost clasate: „Mă bucur din suflet!” appeared first on Cancan.ro.

Cristian Bușoi desființeaza demersul lui Tudorel Toader: Nu exista decat motive politice pentru revocarea lui Lazar! EXCLUSIV Vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), Cristian Bușoi, a fost cel mai recent invitat al emisiunii Puterea Ș ...

Bianca Dragușanu și Alex Bodi, pas important in relația lor! Cei doi au fost dați de gol pe Internet: "Felicitari parinților" Bianca Drăgușanu și Alex Bodi formează cel mai nou cuplu din showbizul autohton, asumându-și relația cu puțin timp înainte să plece în Asia. Cei doi se arată foarte îndrăgostiți unul de celălalt, ba chiar Alex și-a susținut iubita să plece la emisiunea "Asia Express". Între timp, s-a aflat că Bianca și Alex au făcut sau

Tudorel Toader, „URECHEAT„ zdravan de Traian Basescu Fostul preşedinte Traian Băsescu îl critică în termeni duri pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru eroare gravă ...

Cu cine a venit la braț Victor Slav la un eveniment monden: „Sunteți superbi!" Victor Slav s-a aflat zilele acestea la Cluj, alături de colegii lui de la Kanal D, unde au luat parte la Gala Premiilor de Excelență 2018. Prezentatorul s-a pozat la braț cu Ilinca Vandici, dar și de Cătălin Cazacu, colegul său de la „Vulturii de noapte". Victor Slav a publicat imaginea pe rețelele de socializare,

Accident groaznic in Olt! O șoferița a intrat cu mașina intr-un camion! Un barbat a murit, iar femeia este in stare grava Accident șocant în Olt! Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită în urma, miercuri după-amiază (31 octombrie), în judeţul Olt. În accident au fost implicate un autocamion şi un autoturism. În mașina care s-a izbit de un autocamion se alfau trei persoane. La sosirea echipajelor, pasagerul aflat pe scaunul din dreapta faţă

Salt tehnologic. Primaria Cluj-Napoca cumpara AUTOBUZE electrice cu incarcare din mers Primăria Cluj-Napoca va cumpăra 25 de autobuze electrice cu încărcare din mers, considerate cele mai performante mijloace de transport electric unde există linie de troleibuze, investiţia depăşind 115 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

PREMIERA: "Bohemian Rhapsody" - cronici amestecate, laude pentru Rami Malek in rolul lui Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody", filmul despre viaţa lui Freddie Mercury şi legendara trupă rock Queen, a avut premiera americană săptămâna aceasta şi a fost întâmpinat cu cronici amestecate, însă actorul Rami Malek este văzut ca un candidat la Oscaruri pentru interpretarea celebrului muzician.

Mugur Isarescu, despre renunțarea la banii cash: 'Cardul nu sta lipit pe fruntea lautarilor' Prezent la a patra ediție a „Banking Compliance Summit 2018”, organizată de Institutul Bancar Român (IBR), guvernatorul BNR Mugur Isărescu a făcut o declarație surprinzătoare, informează Antena3.ro.Isărescu declară că sunt țări care au renunțat total la cash, cu motive mai mult sau mai puțin bizare. ...