Compania Iulius a fost premiata pentru "Cea mai buna strategie" de dezvoltare la Gala Forbes Best Office Buildings 2018

Compania IULIUS, singurul dezvoltator si operator de proiecte multifunctionale din Romania, a fost premiata pentru „Cea mai buna strategie", in cadrul Galei Forbes Best Office Buildings, pentru ansamblul Openville din Timisoara. Distinctia a fost acordata de catre Revista Forbes Romania, in cadrul evenimentului dedicat celor mai importanti actori din segmentul cladirilor de birouri din Romania, desfasurat luni, 26 februarie 2018, in Bucuresti. Proiectul mixt Openville Timisoara reprezinta o investitie in valoare de peste 220 milioane de euro, realizata de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Prima etapa de dezvoltare va fi inaugurata in trimestrul patru al anului 2018 si include: 100.000 mp de birouri clasa ...