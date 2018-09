Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va cumpara rezervor bitum (document)

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a atribuit recent un contract de achiziţionare rezervor bitum 50 mc-cu sistem de tranvazare pentru staţia de asfalt AMMAN EASY BATCH 90 - 1buc. pentru DRDP-Constanţa.Valoarea contractului este de 216.590 lei, fără TVA.Achiziţie rezervor bitum 50 mc-cu sistem de tranvazare pentru statia de asfalt AMMAN EASY BATCH 90- 1buc.A) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile.B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 3-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.Ing. Dima Marin -Director General Regional; Ec. David Roxana- Director Economic; Ing. Tudor Gabriela Steliana-Director Adjunct Exploatare; Cons. Jur. Tudor Andreea Liliana -sef department achizitii;Ing. Andrei Victoras- sef serv. mecanizare; Ing.Chirica Teodora Hrisi- Sef Serv Achizitii; Ec. Stavru Irina Mariana- Serv Achizitii; Ec. Popescu Florentina - Serv Achizitii; Ec. Iorgoveanu Dima Cristi -Serv Achizitii; Tehn. Pantazescu Veronica -Serv Achizitii; Ec. Balbae Oana-Despina -sef serv. contracte; Cons. Jur. Tisa Adrian Dorin- Sef Departament Juridic; Cons. Jur. Enache Andreea -Sef Compartiment Analiza si Avizare; Ec. Emirali Munever-Sef Serviciu Contabilitate; Ec. Resit Emre - Sef Serviciu Financiar -Salarizare; Ec. Satrapele Doina - Sef compartiment CFP.Tedrum SRL este o societate înfiinţată în anul 1998, în Iaşi. Capitalul social al firmei este de 1000 lei, integral vărsat, compus din 100 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociaţii societăţii suntşi. Cel din urmă este şi administratorul firmei.Domeniul de activitate principal este instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale.Pe anul fiscal 2017, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 166.432 lei, un profit de 132.968 lei şi un număr de 40 angajaţi.