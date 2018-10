Compania Orange, amendata de ANAF pentru ca si-a indus clientii in eroare

Orange Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Orange Romania, liderul pietei locale de telefonie mobila, a pierdut definitiv procesul in care a contestat o amenda aplicata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in august 2016, cand inspectorii au concluzionat ca operatorul ar fi indus in eroare clientii prin utilizarea sintagmei "nelimitat" in promovarea beneficiilor abonamentelor din portofoliu. ANAF a sanctionat Orange Romania cu o amenda de 5.000 lei pentru ca, in perioada februarie 2016 - iulie 2016, operatorul a utlizat sintagma “nelimitat” in cadrul mesajelor publicitare, actiune apreciata de inspectorii institutiei ca fiind efectuata in mod inselator si inducand in eroare persoanele ce iau contact cu ...