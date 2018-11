Companie aeriana data in judecata de un barbat care a fost nevoit sa stea langa un pasager obez

Avion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un turist a dat in judecata compania British Airways, sustinand ca a suferit leziuni fizice din cauza faptului ca a trebuit sa stea langa un pasager obez, intr-un zbor de 12 ore, potrivit CNN. Stefan Prosser, originar din Tara Galilor, a declarat, vineri, in fata Tribunalului Pontypridd, ca echipajul de cabina al companiei British Airways a ignorat plangerile sale. "A fost atat de mare incat a trebuit sa-si forteze fesele sa incapa intre bratele scaunelor", a spus Prosser. "Omul s-a asezat cu genunchii lipiti de scaunul din fata si corpul sau ocupa si o parte din scaunul meu in zborul de la Bangkok la Londra in ianuarie 2016", a adaugat el. Prosser a spus ca s-a plans echipajul ...