Companiile de telefonie mobila, taxate de ANCOM. Una dintre ele a fost amendata cu 500.000 lei

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a verificat acoperirea Romaniei cu servicii de voce si, din cauza ca niciunul dintre operatorii de telefonie mobila nu a atins valoarea stabilita prin licente si tinand cont de gradul de indeplinire a obligatiei, ANCOM a sanctionat contraventional Orange Romania si Vodafone Romania cu avertisment si Telekom Romania Mobile Communications cu o amenda de 500.000 de lei. In perioada ianuarie – iulie, ANCOM a derulat o ampla campanie de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce, in cadrul careia s-au efectuat masuratori in 12.786 de localitati locuite de peste 19,8 milioane de locuitori din totalul de 20,1 milioane. "Campania de mas ...