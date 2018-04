Competitie acerba la sefia Academiei Romane! Rectorul UBB Cluj-Napoca, Ioan Aurel Pop, a iesit invingator

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ioan Aurel Pop este noul presedinte al Academiei Romane. Pop a fost ales, joi, de Adunarea Generala a Academiei Romane, cu 86 de voturi. Contracandidatul sau din al doilea tur - Victor Voicu - a obtinut 56 de voturi. Conform Statutului Academiei Romane, Adunarea Generala este constituita daca se asigura cvorumul de jumatate plus unul dintre membrii activi - titulari, corespondenti si de onoare. In prezent, Academia Romana are 202 membri activi. Presedintele este ales fie cu doua treimi din voturi in primul tur de scrutin, fie prin majoritate simpla in al doilea. Presedintele ales, pentru un mandat de patru ani, isi preia functia dupa 15 zile de la data alegerii. Pe data de 20 aprilie vor avea loc alegerile pentru functiile d ...