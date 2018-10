Competitie de navo si aeromodele, eveniment dedicat carierelor si targuri tematice, la Palas

Palas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evenimente si targuri variate vor completa sesiunile de shopping din acest week-end, in ansamblul Palas. Cei care pefera sa-si petreaca timpul in aer liber sunt asteptati, cu mic, cu mare, sa asiste sau sa participe la competitii de navomodele si aeromodele. Joi, 11 octombrie, de la ora 12.00, pe lacul din parcul Palas se vor intrece ambarcatiuni de foarte mici dimensiuni, iar pe spatiul verde, vor putea fi admirate avioane si aparate de zbor in miniatura. Demonstratiile sunt organizate de Palatul Copiilor Iasi. Vineri si sambata, pe 12 si 13 octombrie, in Atriumul Palas Mall va avea loc Targul de Cariere Iasi. La aceasta editie vor participa peste 60 de companii din domenii variate, care vor propune candidati ...