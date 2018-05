Competitie muzicala, concurs de sah si intrecere de cultura generala, in week-end, la PALAS - FOTO, LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Competitie de cultura generala intre liceeni, campionat de sah, concurs de muzica, demonstratii de Capoeira si prezentare a traditiilor din China. Acestea sunt propunerile pentru petrecerea timpului liber pregatite pentru ieseni de ansamblul Palas, in acest sfarsit de saptamana. Ansamblul Palas este mereu deschis la distractie! Acesta este indemnul noului proiect de divertisment, care se desfasoara sub forma unei competitii de cultura generala intre liceeni. Saptamanal, in Atriumul Palas Mall se va filma emisiunea - concurs „Cupa Liceelor – Deschis la Distractie”, produsa de Just Smile Events, prima inregistrare fiind joi, 3 mai 2018, de la ora 18.30. 16 licee din Iasi, reprezentate prin echipe de elevi, ...