Compunerea unui baietel despre mama sa: «Tata a ras cu lacrimi si m-a rugat sa nu-l descriu si pe el!»

Sinceritate, naivitate, dragoste, emotie, ironie, umor involuntar... toate adunate in compunerea unui baietel de sapte ani, despre mama sa. «Se poate spune ca mama mea este slaba, cel putin asta le spune ea tuturor. Are niste picioare foarte lungi, dar doctorul i-a zis ca are platfus. Capul mamei este la fel, mare. Mai mare decat al meu. Dar asta pentru ca mama mea este desteapta. Ochii ei sunt gri-verzui, genel si pleoapele ei sunt mereu fardate. Sprancenele mamei sunt in fiecare zi diferite, pur si simplu si le deseneaza. Nasul ei este un pic incovoiat, spune ca din cauza ca a cazut de pe bicicleta in copilarie. Buzele ei sunt mari, dar, la fel, sunt mereu diferit ...