Comuna clujeana Bontida, campioana la ilegalitati: De la plati nejustificate la secretari care bat batrani sau contabile prinse la furat

De parcă nu ar fi fost de ajuns faptul că nu pot justifica unele cheltuieli efectuate în perioada 2013-2016 sau că primarul închiriază teren, pe persoană fizică, celor care vin la Electric Castle, comuna Bontida mai are două motive de îngrijorare la capitolul imagine: are un secretar care bate bătrâni, la propriu, și o fostă contabilă condamnată pentru delapidare. Cotidianul Bună Ziua Cluj va prezintă cam cât de înrădăcinată este infracționalitatea în una dintre cele mai renumite comune ale Clujului.

Toate bune dacă n-ar există Fiscul sau Curtea de Conturi

Un raport al Curții de Conturi pentru anul 2016 sublineaza perfect starea de incertitudine cu privire la respectarea legii, în comuna clujeană Bontida. Inspectorii instituției mai sus menționate au făcut constatări care vizează inexactităti cu privire la realitatea datelor reflectate în situațiile financiare sau modul în care, în perioadă 2013-2016, nu au fost realizate în cuantumul legal venituri la bugetul local al comunei Bontida, reprezentând impozit pe spectacole. În concret, deficitul semnalat în raport este de – 3.649.000 de lei. În total, suma abaterilor financiare se ridică la cifră de 2.049.000 de lei. Potrivit unei anchete a celor de la Ziar de Cluj, aceste date se referă la diverse nereguli cuprinse în raport, precum efectuarea inregistrărilor în contabilitate privind creanțele bugetare, fără să existe la bază documente justificative pentru operațiunile efectuate; înregistrarea eronată a unor operațiuni economice

în perioadă 2013-2016 nu au fost realizate în cuantumul legal venituri la bugetul local al comunei Bontida, reprezentând impozit pe spectacole, datorat de către organizatorii de spectacole;efectuarea de plăti pentru servicii mai mari decât cele cuvenite;

contracte de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public care nu conțin condițiile minime obligatorii, potrivit prevederilor legale sau plăti nelegale de natură accizelor, aferente consumului de energie (gaz natural) utilizat pentru incălzirea spațiilor în care se desfăsoară activitatea unitătii de invătămant.

Concluzia în acest caz nu este deloc deplasată: nu este de mirare faptul că, în sfârșit, ies la iveală prejudiciile și operațiunile de tip mafiot-contabil care au loc în Primăria din Bontida, arată sursa citată.

Nu ne mirăm că există astfel de neconcordanțe în actele contabile ale primăriei, dacă este să luăm în calcul faptul că primarul localitătii, Carhat Emil, nu și-a mai depus o declarație de avere sau de interese de câțiva ani, iar din ultima depusă rezultă faptul că acesta trage foloase, ușor necuvenite, din faptul că în fiecare an, în ograda lui, se organizează celebrul festival Electric Castle.

Astfel, conform ultimei declarații de avere disponibile, datată din 18.04.2016, acesta ar obține din închirierea unor terenuri pe nume propriu 5000 de euro (legal sau nu, cel puțin imoral) și pe numele soției încă 6000 de euro.

Secretarul nu bate doar la tastatură ci şi în viaţa reală

Un caz incredibil dar adevărat, a avut loc în urmă cu puțin timp, în localitatea clujeană Bunesti, de lângă Gherla. Un individ susține că a fost bătut, fără milă, agresorul nefiind altcineva decât secretarul comunei Bontida, Adrian Fechete, unul dintre apropiații primarului Emil Carhat. Astfel, anunțat de o familie, care lucrează pentru el, că un cunoscut de-al acesteia vrea să-și bată un nepot, secretarul comunei Bontida, Adrian Fechete, s-a hotărât să intervină și a organizat un „comando”, împreună cu angajații săi. După o cursă contratimp cu mașina, l-a surprins pe insul „periculos”, un bucătar pensionar, de 65 de ani, taman când acesta se interesa într-un bar unde-și poate găsi nepotul. L-a placat „la timp”, călărindu-l în noroi, timp de douăzeci de minute, până a apărut și poliția din zonă.

Potrivit sursei citate, Vădan, apare, cu aer damnat și cu față „marcata” de lovituri, pe holul Institutului de Medicină Legală din Cluj-Napoca, arată Sorin Grecu pentru Gazeta de Cluj. Alături de el se află soția acestuia și renumitul frizer al spitalelor Clujului, Valer Ghiran, care prezintă cazul. Tună și fulgeră la adresa la adresă agresorului, Adrian Fechete, secretarul Primăriei comunei Bontida, și se tot întreabă de ce nu s-a măsurat cu el, ci l-a preferat pe Vădan, un biet pensionar care abia se mai ține pe picioare. „Am vrut să ajung la familia Zegreanu din Bunesti, să am o discuție cu nepotul și am oprit cu mașină la birtul din sat că să mă interesez unde locuiește acesta. Și la un moment dat a apărut Adrian Fechete, secretarul comunei Bontida și m-a întrebat, răstit, ce caut acolo. Apoi m-a pus la pământ și a început să-mi dea în cap și stomac, cu pumnii și picioarele, ținându-mă în noroi vreo douăzeci de minute până a apărut poliția. Așa o agitație a fost acolo, încât au venit la fața locului, pe lângă polițiști și descarcerarea și pompierii. După ce m-au dus la secție polițiștii m-au îndrumat să mă adresez către I.M.L.Cluj, ceea ce am și făcut. Vreau să menționez că n-am băut nimic și, de altfel, polițistul avea la el un etilotest însă nu mi-a verificat cu el alcoolemia. Acum vom face plângere penală împotrivă secretarului, fiindcă un asemenea lucru nu este permis, mai ales să agresezi un pensionar”, arată victima.

Victima secretarului din Bontida, Adrian Fechete

Adrian Fechete este secretar al comunei Bontida, cam de când este primar și Emil Carhat, adică aproape dintotdeauna. Dacă domnul primar Carhat stă bine la capitolul averi și venituri, realizând încasări din închirieri terenuri în comuna care găzduiește celebrul festival Electric Castle, nu putem afla mai multe detalii despre situația financiară a secretarului comunei dintr-un motiv foarte simplu. Astfel, chiar dacă legea și statutul postului pe care el îl deține îi impune să-și facă publice datele privind averea și interesele, Adrian Fechete de la primăria Bontida sfidează legea cu același tupeu cu care a bătut persoană mai sus menționată. Pe site-ul primăriei Bontida, la secțiunea ”Secretar”, se poate observa cu ușurință faptul că acesta nu și-a depus niciodată de când este în funcție nici declarația de avere, nici cea de interese.

Contabila care băga mâna în pungă până la cot

Nu doar la nivelul funcțiilor de conducere angajații primăriei Botida stau rău în relația cu legea, dovadă stând faptul că până și contabilii, de la care lumea s-ar aștepta să fie corecți, au tendințe infracționale.

Astfel, la mijlocul lunii februarie a acesui an, magistrații Curții de Apel o găseau vinovată și o condamnau penal pe Mihaela CM, fostă contabilă a primărie, pentru delapidare. În apel, judecătorii clujeni au menținut sentința Judecătoriei Gherla, dar i-au redus inculpatei pedeapsă cu un an. Instanță de judecată a anulat cele circa 20 de ordine de plată, prin care s-au deturnat banii, în perioadă 2010- 2011, totalizând 29.744 lei, sumă care trebuie restituită Primăriei.

”Condamnă pe inculpata CHEŢAN-MAIER MIHAIELA-IOANA la următoarele pedepse: – 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de „delapidare”, prevăzută de art. 2151 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5, din Codul penal. – în temeiul art. 65, din Codul penal din 1969, interzice inculpatei pe o durată de 4 ani următoarele drepturi: – dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; – dreptul de a exercita profesia de contabil. – 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de „fals intelectual”, prevăzută de art.289 alin.1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5, Codul penal. – 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de „uz de fals”, prevăzută de art.291 teza I-a din Codul penal din 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.42 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5, di Codul penal. În temeiul art. 33, lit. a şi 34, alin. 1, lit. b, din Codul penal din 1969 contopeşte cele trei pedepse aplicate prin prezenta sentinţă, prin aplicarea pedepsei celei mai grele de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, în final urmând a se executa 3 ani închisoare. În temeiul art. 35, alin. 1, din Codul penal din 1969, aplică alături de pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare pedeapsa complementară aplicată alături de pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni constând în interzicerea pe o durată de 4 ani următoarele drepturi: – dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; – dreptul de a exercita profesia de contabil. În temeiul articolului 71 alineatul 2 din Codul penal din 1969 interzice inculpatei drepturile prevăzute la articolul 64 literele a, teza a II-a, b şi c din Codul penal, începând de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. În temeiul art. 861, alin. 1 şi 2 şi 862, din Codul penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare, pe o durata unui termen de încercare de 6 ani.”, se arată în incheierea judecătorilor.

