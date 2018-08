Comunicat de presa - Festivalul International de Carte Transilvania

Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Carte Transilvania (FICT) are loc în perioada 2-7 octombrie 2018, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, şi este dedicată în totalitate Centenarului Marii Uniri. Misiunea Festivalului Internaţional de Carte Transilvania este aceea de a reuni toate laturile artei într-un proiect unic european, contribuind direct la stimularea interesului pentru cultură şi lectură. În anul Centenarului ne propunem să celebrăm cultura scrisă prin două evenimente de excepţie: * Re-Unim România prin Cultură: scriitori români din exil şi diaspora care-şi dau întâlnire la Cluj * Marea Lectură: 10.000 de copii şi tineri care citesc în acelaşi timp şi în acelaşi loc - mesaj cultural european ce are ca scop tentativa de intrare în Cartea Recordurilor. Evenimentul va avea loc în data de 6 octombrie 2018 în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca Adresăm, pe această cale, o invitaţie tuturor iubitorilor de carte să se alăture demersului nostru. Ca în fiecare an, cele mai importante edituri din România întâmpină vizitatorii FICT cu noutăţi editoriale şi lansări de carte în premieră. Vă aşteptăm! Sandra Cibicenco PR, Festivalul Internaţional de Carte Transilvania