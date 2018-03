Comunicat de presa: Fundatia Sportului Iesean poate finanta echipele locale!

Fundatia Sportului Iesean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Referitor la afirmatiile prezentate in media de domnul Mihai Chirica, primarul Municipiului Iasi, prin care sustinea faptul ca modificarile in conducerea FSI si in randurile membrilor sai fondatori nu ar fi fost legalizate, Fundatia Sportului Iesean inainteaza urmatorul comunicat: In O.G. 26/2000, cea care statueaza si reglementeaza modul in care isi desfasoara activitatea orice asociatie sau fundatie, inclusiv Fundatia Sportului Iesean, NICAIERI nu scrie ca modificarea componentei Consiliului Director trebuie transpusa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor! NICAIERI nu scrie ca nerealizarea acestei modificari conduce la imposibilitatea desfasurarii activitatii asociatiei sau fundatiei! ...