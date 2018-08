Concediul Vioricai Dancila a ajuns la Curtea Constitutionala. Presedintele Iohannis considera ca el trebuia sa delege premierul interimar

1532693051big3 1

Concediul Vioricai Dancila a ajuns la Curtea Constitutionala, pentru ca presedintele Klaus Iohannis a cerut instantei de control a Constitutiei sa solutioneze un conflict juridic aparut in urma concediului premierului. Mai exact, Klaus Iohannis sustine ca Viorica Dancila nu l-a informat ca va pleca in concediu in perioada 6-13 august, ba, mai mult l-a delegat de la sine putere pe vicepremierul Paul Stanescu. Klaus Iohannis sustine ca atributia de delegare a unui interimar in lipsa premierului ii revenea exclusiv sefului statului si cere Curtii Constitutionale sa explice asta!

„Rolul constitutional si specificul atributiilor prim-ministrului presupun ca acesta sa isi exercite atributiile permanent si neintrerupt oriunde s-ar afla, inclusiv in vacanta. Insa, ori de cate ori acesta ar aprecia ca se afla intr-o imposibilitate de a-si exercita atributiile, chiar si cu acest prilej, devin incidente prevederile constitutionale referitoare la interimatul functiei de prim-ministru”, se arata in cererea presedintelui.

Mai exact, Klaus Iohannis sustine ca premierul a omis sa-i aduca la cunostinta „imposibilitatea de a-si exercita atributiile in perioada 6-13 august 2018', impiedicand astfel actiunea presedintelui de a desemna un alt membru al Guvernului sa exercite, cu caracter temporar, atributiile de prim-ministru prin emiterea unui act.

„Prin aceasta conduita, prim-ministrul a incalcat si prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala in componenta sa referitoare la suprematia Constitutiei, precum si principiul colaborarii loiale, astfel cum a fost dezvoltat in jurisprudenta Curtii Constitutionale', se arata in sesizarea presedintelui.

Viorica Dancila ar fi incalcat Constitutia

Potrivit sefului statului, legea fundamentala nu il obliga pe prim-ministru sa justifice motivul ce genereaza imposibilitatea exercitarii atributiilor, astfel ca ori de cate ori intervine o imprejurare care face imposibila exercitarea atributiilor de catre prim-ministru, se aplica procedura interimatului. „Intrucat nici Legea fundamentala nu prevad ce intra in sfera notiunii de imposibilitate de a-si exercita atributiile, rezulta ca vointa legiuitorului constituant a fost aceea ca interimatul sa intervina in cazul survenirii oricaror imprejurari de fapt care conduc la o imposibilitate. De altfel, nici Legea nr. 90/2001 nu contine vreo mentiune in acest sens'.

Orice interpretare potrivit careia prim-ministrul ar putea sa decida sa desemneze el insusi un alt membru al Guvernului sa exercite atributii de prim-ministru ar fi contrara Legii fundamentale si ar goli de continut dispozitiile art. 107 alin. (3) din Constitutie in ceea ce priveste exercitarea unei competente proprii a Presedintelui Romaniei si, totodata, ar nesocoti rolul constitutional al prim-ministrului, considera Klaus Iohannis.

„Daca s-ar admite ca prim-ministrul ar putea proceda in acest sens, fara a se apela la procedura constitutionala a interimatului, ar insemna sa se permita ca exercitarea atributiilor prim-ministrului de catre o alta persoana decat cea investita de Parlament sa fie posibila pe o durata nelimitata. O asemenea ipoteza, nefiind prevazuta in Constitutie, dar nici in Legea nr. 90/2001, nu beneficiaza de niciun regim juridic (durata, conditii si efecte). Spre deosebire de aceasta, interimatul functiei de prim-ministru are prevazuta durata maxima, precum si consecinta depasirii termenului constitutional, respectiv incetarea mandatului Guvernului, in conditiile art. 110 alin. (2) din Constitutie. Prin urmare, a admite ca prim-ministrul are competenta de desemna un alt membru al Guvernului sa ii exercite atributiile ar echivala nu numai cu incalcarea competentei Presedintelui Romaniei de a desemna un prim-ministru interimar ori de cate ori survine o imposibilitate a prim-ministrului de a-si exercita atributiile, ci si cu incalcarea ansamblului de dispozitii constitutionale ce reglementeaza organizarea si functionarea Guvernului, precum si raporturile acestuia cu autoritatile si institutiile publice, in general, cu Parlamentul si cu Presedintele Romaniei, in special'.

