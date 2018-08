Concert inedit de jazz simfonic in Negresti Oas, pentru a celebra Centenarul

Un concert inedit de jazz simfonic, susţinut de Elena Mîndru & Orchestra Română de Tineret, va avea loc sâmbătă, 8 septembrie, în Negreşti Oaş, pentru a celebra Centenarul, informează un comunicat de presă transmis, marţi, de Primărie, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, în anul Centenarului României, în perioada 6-9 septembrie 2018, solista de jazz Elena Mîndru (România-Finlanda) revine în România cu cel mai important turneu al carierei sale. Alături de Orchestra Română de Tineret, dirijată de către Cosette Justo Valdes (Cuba/Germania) şi soliştii Tuomas J. Turunen - pian (Finlanda), Michael Acker - contrabas (România), Borislav Petrov - tobe (Bulgaria) şi Dan Variu - fluier tradiţional (România), solista va concerta în patru oraşe din Transilvania unde nu există orchestre simfonice: Sighişoara, Zalău, Negreşti-Oaş şi Topliţa.



"Publicul din Negreşti-Oaş şi din împrejurimi va putea face cunoştinţă cu un concert unic şi extraordinar, în care muzica jazz este îmbinată cu muzica clasică, cu influenţe folclorice româneşti. Localnicii negreşteni, elevi, studenţi, muzicieni sunt invitaţi să se bucure de un spaţiu cultural deosebit cu ocazia acestui eveniment", precizează Primăria.

Symphonic meets Jazz reprezintă un concept unic organizat în Romania şi urmăreşte susţinerea tinerilor compozitori şi a noilor lucrări simfonice scrise de aceştia, dialogul între genurile muzicale şi mobilitatea muzicienilor participanţi. Acest model nou de concert şi gen muzical în România invită publicul larg, în special pe cel tânăr, să facă cunoştinţă cu muzica simfonică şi muzica jazz, cu muzica live, cu cultura şi valorile muzicale naţionale şi internaţionale.



Prin intermediul turneului Symphonic Jazz in Transylvania din toamna acestui an, organizatorii urmăresc realizarea unui eveniment de calitate superioară, în oraşe care nu dispun la ora actuală de filarmonică proprie şi în care accesul la acest tip de eveniment este redus. Prezenţa unor muzicieni internaţionali în cadrul combo-ului de jazz precum şi a dirijoarei de provenienţă cubaneză dă acestui turneu o notă de originalitate şi creează un mediu adecvat schimbului intercultural.



Elena Mîndru reprezintă cu onoare pe scene internaţionale generaţia română de tineri muzicieni de jazz. Plecată de pe băncile Academiei de Muzică din Cluj, actualmente doctorandă în cadrul Departamentului de Jazz al Sibelius Academy din Helsinki, Elena a câştigat numeroase premii la festivaluri de jazz din Europa şi semnează până în prezent vocea celor 3 albume lansate (Romanian Christmas Stories în 2012, Evening in Romania în 2014, Quartphonic în 2016).



Concertul din Negreşti-Oaş este realizat cu sprijinul şi în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş şi Casa Orăşenească de Cultură din Negreşti-Oaş.