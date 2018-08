Concert pe pietonalul Stefan cel Mare. Arborarea drapelului Romaniei Mari

Simona Halep a strâns în jur de 8 milioane de dolari de la începutul acestui an. Suma ar urma să devină și mai mare dacă ținem cont că liderul WTA va participa la alte turnee și mai are de încasat ultima tranșă din contractul cu sponsorul tehnic, anunță libertatea.ro. În februarie, Simona Halep a semnat […] The post Ce sumă fabuloasă a câștigat Simona Halep în 2018 din tenis și contractele de publicitate appeared first on Cancan.ro.