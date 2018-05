Concert senzational de muzica veche romaneasca la Biblioteca Centrala Universitara din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 21 mai 2018, la ora 19.00, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" (BCU) Iasi va avea loc un Concert de muzica veche romaneasca din colectia de folclor a lui Anton Pann, desfasurat in cadrul Proiectului cultural-educativ dedicat elevilor din liceele iesene, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. Initiatorul si organizatorul evenimentului este Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" din Iasi, in parteneriat cu ISJ Iasi si Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu". Interpreteaza Ansamblul vocal-instrumental „Floralia" al Specializarii Muzica religioasa de la Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" din Ia ...