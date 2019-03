Concertul lui Billy Corgan de la Bucuresti a fost mutat o zi mai tarziu

Concertul pe care Billy Corgan, solistul trupei The Smashing Pumpkins, îl va susţine la Arenele Romane din Bucureşti anul acesta a fost mutat pe 9 iulie, o zi mai târziu faţă de data anunţată iniţial, potrivit news.ro.

„Din cauza unor schimbări de ultim moment în programul lui Billy Corgan, concertul se mută de pe 8 pe 9 iulie”, au transmis organizatorii. El va avea loc tot la Arenele Romane, iar biletele deja cumpărate rămân valabile.

William Patrick Corgan Jr. este cunoscut ca lider al trupei The Smashing Pumpkins, pe care a înfiinţat-o în 1988. Cariera lui se suprapune cu cea a grupului împreună cu care a câştigat două premii Grammy şi trei premii MTV.

The Smashing Pumpkins a devenit cunoscută odată cu albumul „Siamese Dream”, al doilea lansat, recompensat cu nouă discuri de platină şi trei de aur. Formaţia a lansat zece albume de studio, cel mai recent datând din noiembrie 2018, „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/ LP: No Past. No Future. No Sun”.

În 2004, Corgan şi-a început cariera solo. A lansat două albume ce combină sonorităţi shoegaze, alternative şi electro - „TheFutureEmbrace” (2005) şi „Ogilala” (2017).

La Bucureşti, el va interpreta atât piese ale grupului, cât şi compoziţii solo.

Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro. Primele 300 au preţ special - 69, 89 şi 119 lei, preţ la care se adaugă o taxă de 5 lei.

În presale, preţul biletelor va varia între 89 şi 139 de lei, iar în ziua concertului, ele vor costa între 100 şi 150 de lei.

Pentru acest show sunt puse în vanzare doar 3.000 de bilete.