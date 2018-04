Concluzia medicilor legisti! A doua autopsie a dat raspunsul decisiv

Avicii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul DJ Avicii a decedat vineri, in Oman, la doar 28 de ani. Chiar in acea zi i s-a facut autopsia, pentru ca sambata sa i se mai faca una. Anchetatorii au stabilit, astfel, ca nu poate fi vorba de o mana criminala. „Noi confirmam ca nu exista nici o pista criminala retinuta pentru decesul” starului mondial al muzicii electro, a spus o sursa a politiei din Oman. Vezi si: Totul despre boala care l-a ucis pe DJ Avicii la numai 28 de ani. Simptomele sunt confundate cu ale altei afectiuni Politia din aceasta tara din Golf are ”toate informatiile privind moartea” DJ-ului de 28 de ani, dar „refuza sa le faca publice din motive de confidentialitate” la cererea familiei ...