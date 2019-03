Concluzia total surprinzatoare a primului studiu despre uleiul CBD

Fostul presedinte al Statelor Unite Richard Nixon a ramas in memoria colectiva prin scandalul Watergate, in urma caruia a fost fortat sa isi dea demisia, insa putina lume stie ca acesta a fost implicat si intr-o alta controversa. Este vorba despre razboiul demarat in 1972 impotriva drogurilor, o batalie pe viata si pe moarte, sustinuta de un buget urias.