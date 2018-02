Concluzie in cazul crimei de la metrou. S-a incheiat raportul psihiatric al criminalei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Surse din ancheta privind crima de la metrou arata ca suspecta poate raspunde penal. Potrivit unor surse apropiate anchetei, acel raport psihiatric facut Magdalenei Serban s-a incheiat. Acesta arata ca, in momentul in care a comis crima de la metrou din Dristor, femeia avea discernamant. Magdalena Serban poate sa raspunda penal Raportul psihiatric a durat aproximativ 2 luni. In tot acest timp, Magdalena Serban a fost supusa mai multor teste si a ajuns de mai multe ori la Institutul de Medicina legala. CITESTE SI: Rasturnare de situatie in cazul crimei de la metrou. Adevarul s-a aflat acum Detalii socante ies la iveala in cazul crimei de la metrou. Crima care la finele anului trecut facea inconjurul Romaniei. Atunci, Alina ...