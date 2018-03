Concluziile FMI dupa vizita in Romania: "Economia tarii risca sa ramana fara suflare"

FMI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Economia Romaniei risca sa ramana fara suflare dupa ″maratonul″⁣ cresterilor-record din ultimul an. Este concluzia specialistilor Fondului Monetar International, dupa o vizita in Romania. Oficialii FMI avertizeaza ca statul roman cheltuieste prea mult fata de cat incaseaza din taxe si impozite, in ciuda mersului bun al economiei. Autoritatile de la Bucuresti sunt insa optimiste si nu vad aceleasi pericole despre care vorbesc economistii straini. Dupa o vizita de 10 zile in Romania, specialistii de Fondul Monetar International spun ca lipsa investitiilor si cresterea golurilor din buget, dupa marirea salariilor si reducerea taxelor vor face ca economia noastra sa incetineasca. De la o crestere de 7 ...