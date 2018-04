Concurentii de la Exatlon mananca doar orez in Dominicana, dar uite care sunt cele mai populare preparate din paradisul exotic

Republica Dominicana este o tara exotica turistica din Marea Caraibilor unde toata lumea viseaza sa ajunga.

Republica Dominicana este una dintre cele mai populare destinatii de vacanta din Caraibe. Paradisul exotic le ofera turistilor plaje cu nisip fin, atractii acvatice, gradini zoologice cu numeroase specii de animale si, nu in ultimul rand, preparate culinare pe care n-are cum sa le ignore niciun gurmand.

Ei bine, daca in competitia fenomen Exatlon, filmata in Dominicana, vedem ca mesele concurentilor se rezuma la orez, cele mai apreciate feluri de mancare de pe insula contin o varietate de ingrediente. Va prezentam acum delicatesele pe care toti turistii ajunsi in coltul de Rai din Marea Caraibilor vor sa le incerce.

Creveti Asopao

O tocana locala facuta din creveti si alte diverse tipuri de carne, care pot fi de porc sau vita, laolalta cu multe legume. Crevetii sunt asezonati cu sare, piper si alte cateva condimente ale locului, fiind adaugat in reteta la final.

Cultura Muelle 47

Acesta este unul dintre cele mai scumpe meniuri servit in orice restaurant cu fructe de mare din Republica Dominicana. Vizitatorii pot alege dintr-o mare varietate de preparate precum caracatita la gratar, calamari, peste prajit si multe altele.

Dar nu numai pestele si fructele de mare fac deliciul gurmanzilor ce viziteaza tara. Pastelon de platano maduro e un preparat in care dominicanii aseaza, in straturi, carne, unt, ceapa, usturoi, branza si un fel de foi de paste care seamana cu lasagna italiana. Acest preparat variaza de la regiune la regiune, in fiecare zona adaugandu-se ingrediente diferite – de pilda stafidele, pentru a-l face mai dulce. Cel mai bun loc pentru a incerca pastelon de platano maduro este restaurantul Caribe Cocina Criolla, din Santo Domingo.

O alta delicatesa este burgerul Chimichurri, care se mai numeste Chimi Burger. A nu se confunda cu sosul argentinian. Burgerul e facut din carne de porc sau vita facuta pe gratar si servita intr-o chifla, ca orice burger. Dar garniturile ii dau spectacolul iar aici dominicanii include varza tocata si un sos special. Pentru cea mai buna varianta de Chimichurri, mergi la VacaBar, din Santo Domingo, acolo unde chef-ii pun atat de multe lucruri pe burger incat abia iti va incapea in gura.

Palitos de coco e alt preparat ce trebuie incercat in Republica Dominicana. Cunoscut si drept memelos, churumbeles, coquitos sau coconut pops, aceste acadele rosii contin nuca de cocos pisata si gatita in lapte condensat. Amestecul este apoi transat in forme mici si rotunde, scufundate in sirop de zahar, porumb si colorant alimentar rosu. Palitos de coco poate fi degustat la orice colt de strada.

In fine, dar nu in cele din urma, mofongo e un fel de mancare traditional facut din banane prajite care sunt murate pana devin verzi apoi zdrobite si amestecate cu sare si apa. Preparatul e servit cu chicharron (jumari de porc) sau sunca iar sosurile asortate include neaparat usturoi si ulei de masline. Exista numeroase variatiuni ale acestei mancari – in unele locuri se foloseste pui, vita sau chiar crevete. Cel mai bun loc pentru a-l degusta este La Casa Del Mofongo, din Santo Domingo.

