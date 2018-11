Concurs de creatie: Se cauta slogan pentru Farul Constanta. Suporterii, invitati sa vina cu propuneri. Castigatorul va fi premiat!

După ce au lansat noul logo al clubului, iar pe stadionul „Gheorghe Hagi“ din Constanţa au fost înălţate steaguri cu imagini ale gloriilor grupării, cei de la SSC Farul Constanţa au o nouă iniţiativă în direcţia consolidării identităţii clubului de pe litoral. Se caută un slogan!În acest sens, pe pagina de Facebook a Farului a fost lansat un concurs cu premii, la care suporterii sunt invitaţi să vină cu idei pentru sloganul clubului, iar fanul care va da sloganul câştigător va fi premiat cu o minge semnată de toţi jucătorii şi cu un tricou al echipei.„Liverpool are «You never walk alone», Barcelona are «Mes que un club», dar Farul Constanţa? Aşa că îţi cerem ajutorul şi te răsplătim. Toţi suporterii Farului sunt invitaţi la un concurs unde trebuie să găsim un slogan pentru echipa noastră. Fanul care va da sloganul câştigător va fi premiat cu o minge semnată de toţi jucătorii şi un tricou al echipei. Regulamentul concursului: laşi un comentariu cu sloganul; concursul ţine o lună, până pe 30 noiembrie; cele mai apreciate trei comentarii vor intra în marea finală; cele trei comentarii vor mai putea fi votate încă două săptămâni, iar dintre cele trei va fi ales sloganul câştigător. Multă baftă tuturor!”, se arată pe pagina de Facebook a Farului Constanţa.Iată şi câteva dintre sloganurile propuse de suporteri:- Când spui Constanţa, spui Farul, când spui Farul, spui dăruire- În cel mai puternic întuneric, Farul va străluci mereu- A noastră, a tuturor- Împreună către lumină- Pe mare mingea pluteşte, iar Farul o păzeşte- Farul, o echipă de vis- Un fascicul de lumină lângă o mare albastră, e echipa noastră, Farul Constanţa- Lumina, speranţa / Farul Constanţa- Farul a reaprins lumina în fotbalul românesc- Jucăm, câştigăm, pe Farul o aplaudăm- Viaţa înseamnă Farul- Farul, lumina fotbalului românesc- Farul este ca o casă, dar cu mult mai mare- Farul, strălucire şi dăruire de la malul mării- Cu Farul speranţa nu moare speranţa- Împreună mai puternici- Farul Constanţa nouă ne dă speranţa! Şi mereu va fi aşa, Farul e echipa mea- Farul Constanţa, lumina care ne aduce acasă- Împreună navigăm spre succes- O dragoste veşnică alb-albastră- FC Farul Constanţa a fost un vis, este o realitate- Farul nu se stinge niciodată- Cu Farul până la moarte şi dincolo de ea- FC Farul Constanţa, luptând reaprind speranţa- Albastru e cerul, albastră e marea, Alb-albastru-i Farul, ca şi litoralul- Ce mult te iubesc, Farule!- Lumina Farului ce ne uneşte- Doar cu Farul în gând pe acest pământ- La noi la Constanţa Farul e speranţa.Sâmbătă, 3 noiembrie, în etapa a 15-a a Ligii a 2-a, SSC Farul Constanţa întâlneşte la Constanţa CS Mioveni. Meciul se joacă se la ora 14.00.