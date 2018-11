Concurs de ENDURO in Iasi. Zeci de motociclisti s-au intalnit la Pietraria - FOTO

enduro festival iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In data de 4 noiembrie 2018 va avea loc la Iasi (Pietraria, Bucium) Enduro Ranch (pe scurt “enduranch”) a-9 a editie X-Enduro Festival Iasi. Festivalul coincide cu aniversarea unui an de la deschiderea oficiala a Enduro Ranch (singurul parc offroad din Moldova, cu trasee 4X4, enduro, motocross, ATV / quad, downhill, etc. asezate pe aproximativ 18 hectare). "X-ENDURO Festival este primul festival de acest gen din regiunea nord-est a Romaniei, fiind un 'start-up' pentru festivalurile din Campulung Moldovenesc, Piatra Neamt, Gura Humorului si Targu Neamt. In acest an îi putem spune International X-Enduro Festival intrucat vom avea invitati de peste Prut, priet ...