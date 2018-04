Concurs de interpretare critica cu participare internationala, la Colegiul National „Garabet Ibraileanu" din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Colegiul National „Garabet Ibraileanu" din Iasi a organizat sambata, 21 aprilie 2018, Concursul de interpretare critica „Garabet Ibraileanu", cu sectiunea lucrare scrisa individuala (adresata elevilor claselor IV-XII) si sectiunea postere „Placerea lecturii si arta privirii"(adresata elevilor claselor V-XII). Concursul, cuprins in Calendarul concursurilor interjudetene/regionale scolare al M.E.N. pentru anul 2017-2018 si in Calendarul activitatilor educative regionale 2018, aflat la a XIV-a editie, are drept obiectiv general cresterea interesului pentru experienta culturala si literara, dezvoltarea competentelor de comunicare, a metalimbajului specific literaturii si a schimbului de idei. Activ ...