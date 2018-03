Concurs de Interpretare Pianistica "Piano ArtIs", la Universitatea de Arte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In zilele de 24 si 25 martie, in sala „Eduard Caudella" a Universitatii Nationale de Arte „George Enescu" (UNAGE) se va desfasura cea de a VIII-a editie a Concursului de Interpretare Pianistica Piano ArtIs. Evenimentul este organizat de catre Colegiul National de Arta „Octav Bancila" in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, Universitatea Nationala de Arte, Primaria Municipiului Iasi si Asociatia „Porti Deschise Elevilor". Ca in fiecare an, evenimentul se bucura de prezenta a numerosi candidati din tara dar si din Republica Moldova si Austria. Juriul ce va analiza prestatia concurentilor este alcatuit din nume de marca ale pianisticii si pedagogiei romȃnesti si internatio ...