Concurs de pagini web, postere si creatii literare, organizat de un cunoscut liceu din Iasi

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza marti, 17 aprilie 2018, Concursul Interjudetean "Bune practici in protectia mediului", din cadrul Proiectului Educativ AQUA VISION – CULTURA SI CIVILIZATIE, editia a IX-a. Scopul proiectului consta in motivarea elevilor si a cadrelor didactice pentru formarea si dezvoltarea unei conduite ecologice pozitive, prin abordare interdisciplinara si prin valorificarea preocuparilor extracurriculare si a initiativelor novatoare, cu aplicabilitate larga in domeniul protejarii mediului. Obiectivele generale vizeaza formarea unui sistem de cunostinte despre om si mediul inconjurator, prin activitati extracurriculare; implicarea elevilor ...