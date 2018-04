Concurs de proiecte pentru desemnarea directorului Teatrului pentru Copii si Tineret ,,Calutul de Mare

Menţionăm că până la ocuparea postuului de manager prin concurs, Atena Ştefănescu ocupă funcţia de director inteirmar alk Teatrului Pentru Copii şi Tineret "Căluţul de mare".

Consiliul Judeţean organizează concurs de proiecte de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,Căluţul de Mare”.Concursul va avea loc la sediul său din Bd. Tomis nr.51, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.Condiţii de participare: candidatul are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România; are capacitate deplină de exerciţiu; are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de referinţă:teatru şi artele spectacolului, ştiinţe juridice (drept, administraţie publică), ştiinţe economice; are experienţă în specialitatea studiilor de minimum 5ani; are experienţă în managementul unei instituţii de cultură de minimum 3ani şi să poată face dovada absolvirii a unui curs de managemental instituţiilor de cultură;nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management, pentru motive imputabile în ultimii 4 ani; nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România(astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare). În cazul în care deţine o funcţie de conducere va completa o declaraţie (pe proprie răspundere, conform anexei) că va renunţa la aceasta dacă va fi declarat admis la concurs; nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.05.04.2018,aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului);06.04.2018 –03.05.2018, depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi, până la ora 10:00,la sediul Consiliului Judeţean Constanţa; 03.05.2018–07.05.2018,selecţia dosarelor; 07.05.2018 anunţul privind selecţia dosarelor;07.05.2018–16.05.2018,analiza proiectelor de management –prima etapă; 16.05.2018 aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, precum şi afişarea acesteia la sediul Consiliului Judeţean Constanţa;17.05.2018,susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului –a doua etapă.