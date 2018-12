Concurs de robotica, desfașurat la Salina Turda

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustin ca Romania se afla pe primul loc intr-o "statistica deloc onoranta" referitoare la numarul de cezariene, care reprezinta intre 60 si 70% din numarul de nasteri, ceea ce ingreuneaza activitatea de mentinere a igienei in salile de operatii.

Companiile straine au investit in Romania, din anul 2003 si pana in prezent, 75 de miliarde de euro. Investitorii au construit fabrici si centre logistice, au modernizat cladiri de birouri si o buna parte a infrastructurii energetice, au adus tehnologii noi de productie si cele mai performante siste ...

Un şofer român de TIR de 19 ani a fost găsit mort într-o parcare din Belgia. Poliţia a deschis o anchetă, după ce românul a fost descoperit fără viaţă sâmbătă de dimineaţă. Un camionagiu de 19 ani a fost găsit într-o rulotă din parcarea centrului de călărie De Schure, pe Kattestraat, în Kuure. Tânărul român […] The post Tragedie într-o parcare din Belgia! Un șofer de TIR, român, a fost găsit mort! Avea 19 ani appeared first on Cancan.ro.