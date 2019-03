Concurs inedit de rezolvare a cubului Rubik, la Iulius Mall

Iulius Mall Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poti sa rezolvi cubul Rubik intr-un timp record? Vrei sa iti demonstrezi maiestria, sa te intreci cu alti pasionati si sa castigi premii? Vino sambata, la Iulius Mall! Peste 30 de impatimiti ai cubului Rubik, din Romania si Republica Moldova, s-au inscris deja la Iasi Cubing Open 2019, competitie oficiala omologata de World Cube Association si primul concurs de acest tip organizat la Iasi. Acesta va avea loc la Iulius Mall, sambata, 30 martie 2019, in intervalul orar 10:00 – 19:00. Cei care doresc sa participe la Iasi Cubing Open 2019 se pot inscrie, in limita a 45 de concurenti, iar taxa de inregistrare este de doar trei euro. In timpul in care nu vor fi antrenati in concurs, participantii vor ...