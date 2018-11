Concurs pentru ocuparea functiei de director executiv al Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului Constanta. Cine poate participa

Horoscop 6 noiembrie 2018. Racii trebuie sa renunțe la auto-critica, iar Varsatorii intra intr-o disputa aprinsa Horoscopul zilei de marți, 6 noiembrie 2018. Previziunile astrale complete pentru fiecare zodie în parte

Cauza morții rapperului Mac Miller, fostul iubit al Arianei Grande Rapperul Mac Miller, în vârstă de 26 de ani, a murit din cauza unui amestec de fentanil şi cocaină, au confirmat medicii legiști. Artistul consumase și alcool cu puțin timp înainte să moară

Cine va prelua, interimar, functiile detinute de Neacsu si Tutuianu in PSD CEx a stabilit cine va ocupa interimar functiile ramase libere, dupa excluderile lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu. Astfel, Rovana Plumb preia interimar sefia PSD Dambovita, iar liderul PSD Arges, Serban Valeca, preia functia de vicepresedinte PSD, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX.

Liga 1: Dinamo castiga in prelungiri cu Voluntari Dinamo a obtinut o victorie dramatica in etapa cu numarul 14 din Liga 1, impunandu-se in prelungirile partidei cu FC Voluntari.

Se doreste aderarea cat mai rapida a Romaniei si a Bulgarie la spatiul Schengen Comisia Libertăţilor Civile (LIBE) şi-a reiterat luni îndemnul adresat miniştrilor statelor membre Uniunii Europene (UE) ...

Rivalii Stelei s-au incaierat pe teren cu suporterii! Scandal monstru la un meci de fotbal din Liga a 4-a! Managerul echipei Carmen București a fost "răpus" de un suporter al formației adverse, nemulțumit de rezultat. Agresorul a sărit gardul de la baza Rocar și a tăbărât pe oficialul clubului. Intervenția jucătorilor ambelor echipe și a staff-urilor acestora a calmat

I-au impachetat mașina in… hartie igienica! Asta-i una dintre cele tari mai faze între prieteni! Dacă prietenii țin, dar cu adevărat, la glumă! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a surprins imagini de-a dreptul fabuloase, pe o stradă din Nordului, din Capitală! Mașina amicului, care, probabil, avea la acea oră, 4 dimineața, somnul lin, s-a transformat într-un mare sul

Sexoasa a recidivat cu ex-ul, in timp ce logodnicul mecanic auto și-a asumat relația cu blogerița! După ce, în urmă cu câteva zile, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, v-a relatat, în linii mari, despre noua telenovelă din showbiz, care o are în prim-plan pe Roxana Nemeș, noi amănunte picante au ieșit acum la iveală. Vă prezentăm, în exclusivitate, imagini de-a dreptul senzaționale. În timp ce fostul iubit

Polițistul ucigaș iși „vanduse sufletul" camatarilor: „A pierdut la pariuri sume imense și…" CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, ce secret ascundea bărbatul din Pitești care și-a împușcat fiul. Marius Franțescu își "vânduse sufletul" cămătarilor și era înglodat în datorii. Polițistul ucigaș a pierdut la pariuri sume imense și se pare că era distrus din punct de vedere psihic. Marius