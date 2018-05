Concurs pentru sefia IPJ Constanta. Cine s-a inscris

Inspectoratul General al Poliţiei Română organizează joi, 17 mai a.c., concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanța, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.Concursul are loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.Conform unor surse, la acest concurs s-au înscris:, împuternicit la comanda IPJ Constanța,, şeful Serviciului Rutier Constanţa, împuternicit adjunct al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa şi, şeful Inspectoratului de Poliție Județean Brăila.