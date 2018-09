Concursul Internaţional "George Enescu" se desfăşoară în perioada 1 - 23 septembrie, reunind 270 dintre cei mai talentaţi tineri muzicieni ai lumii, din 39 de ţări, o competiţie care are ca punct final câştigarea marelui trofeu şi lansarea în lumea muzicii clasice internaţionale. Potrivit Biroului de presă al concursului, prestigioasa competiţie se desfăşoară în trei etape şi în gale finale cu orchestră. Etapa I are loc la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi este eliminatorie. Începând cu etapa a II-a, concurenţii evoluează pe scena Ateneului Român şi susţin recitaluri cu lucrările alese din programul concursului în faţa juriului şi a publicului. Etapa I şi etapa a II-a au intrare liberă pentru public. Semifinalele, ultima etapă din drumul tinerilor muzicieni spre galele finale şi pentru obţinerea unui trofeu în cadrul Concursului Internaţional "George Enescu", se desfăşoară la Ateneul Român, sub formă de recitaluri, şi includ evoluţiile celor mai buni concurenţi selectaţi de juriu din întreaga competiţie. Recitalurile tinerilor muzicieni includ în această etapă şi interpretarea obligatorie a unei lucrări de George Enescu, la finalul fiecărei secţiuni fiind selectaţi cei trei concurenţi care îşi vor disputa locurile I, II şi III pentru fiecare dintre cele trei secţiuni din concurs. Galele finale cu orchestră au loc în cadrul a trei seri - pe 11, 17 şi 23 septembrie - la pupitrul Orchestrei Filarmonicii "George Enescu" urmând a se afla trei dirijori de renume internaţional. Astfel, finala de Violoncel va fi dirijată de Paul Watkins, finala de Vioară va fi dirijată de Christoph Poppen şi finala de Pian - de Vassily Sinaisky. Cei trei cei mai buni concurenţi desemnaţi de juriu vor prezenta publicului câte un concert cu orchestră, iar la finalul serii, câştigătorul Concursului 'Enescu' va fi anunţat în timp real. Gala de deschidere, reprezentând concertul care marchează deschiderea oficială a Concursului Internaţional "George Enescu", va avea loc sâmbătă. În tradiţia deja stabilită încă din anul 2014, concertul aduce pe scenă câştigătorii ediţiilor precedente ale concursului - violonistul Ştefan Tarara, violoncelista Eun-Sun Hong şi pianistul Josu de Solaun urmând să interpreteze, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea, Triplul concert de Paul Constantinescu. În prima parte a serii, va fi interpretată în primă audiţie românească lucrarea câştigătorului de la Secţiunea Compoziţie a ediţiei 2016 a concursului, compozitorul de origine chineză Tian Tian, care va fi de asemenea prezent în sala Ateneului Român în timpul interpretării. Concertul de deschidere se va încheia cu 'Poema Română Op. 1' de George Enescu. Totodată, trei recitaluri ale laureaţilor ediţiei 2016 sunt pregătite pentru public, violoncelistul Zlatomir Fung, violonistul Erzhan Kulibaev şi pianistul Takuma Ishii fiind aşteptaţi să urce pe scena Ateneului Român pentru a susţine recitaluri extraordinare. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO În cadrul programului, mari personalităţi ale muzicii clasice internaţionale, care sunt şi membri ai juriului ediţiei 2018 a concursului, vor susţine recitaluri extraordinare. Pe data de 5 septembrie, violoncelistul Rapahel Wallfish şi pianistul John York vor prezenta publicului, în primă audiţie, Sonata în La minor pentru violoncel şi pian, scrisă de Alexander Zemlinsky. Violonistul Salvatore Accardo, recunoscut internaţional pentru interpretările sale din Vivaldi, va urca pe scena Ateneului pe data de 14 septembrie - biletele sunt deja epuizate, iar pe 22 septembrie, pianistul Peter Jablonski va prezenta publicului interpretări surprinzătoare din marii clasici, muzicianul fiind renumit pentru unicitatea interpretărilor sale, precum şi pentru activitatea sa în sfera jazzului. Pe întreaga durată a competiţiei vor avea loc mai multe evenimente speciale şi sesiuni de autografe cu artiştii invitaţi, unul dintre acestea fiind aceea a dirijorului Gabriel Bebeşelea, care va lansa CD-ul 'Strigoii', cu o lucrare în premieră internaţională absolută. Pentru ediţia 2018, trofeele Concursului Internaţional "George Enescu" sunt realizate, din porţelan, de reputatul artist ceramist Daniela Făiniş. Lucrările Danielei Făiniş integrează conceptul care a generat identitatea vizuală a concursului din acest an. Biletele pentru semifinale, finalele cu orchestră, gala de deschidere şi recitalurile extraordinare din cadrul Concursului 'Enescu' 2018 sunt disponibile în reţeaua Eventim, pe www.eventim.ro, precum şi pe site-ul Concursului şi Festivalului 'Enescu', www.festivalenescu.ro, la secţiunea Bilete. Preţul unui bilet variază între 55 şi 45 de lei. Evenimentul se desfăşoară sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)