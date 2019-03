Concursul Micii bucatari, la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iasi

Poza 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liceul Tehnologic Economic de Turism,Iasia organizat,in cadrul Saptamanii meseriilor, o serie de activitati specifice, finalizate printr-un concurs care si-a propus valorificarea si cultivarea unor aptitudini practice ale participantilor, precum si a creativitatii in domeniul culinar. Concursul judetean ”Micii bucatari”, desfasurat pe data de 23 martie, 2019, la liceul nostru, in incinta laboratoarelor de alimentatie publica, din strada Saulescu, nr. 17, s-a adresat elevilor din invatamantul gimnazial, in special clasei a VIII-a, fiind invitate sa participe toate scolile judetului Iasi. In ziua derularii concursului, reprezentantii celor 8 scoli gimnaziale ale judetului Iasi in ...