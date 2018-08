Concursul national EUROSCOLA, editia a XI-a (2018-2019), la Colegiul  Tehnic de Cai Ferate ”Unirea”, Pascani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 15 iunie - 15 octombrie 2018, la Colegiul Tehnic de Cai Ferate ”Unirea” Pascani se deruleaza activitatile din cadrul Concursului national Euroscola, editia a XI-a, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania (BIPE), in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Sub deviza ”Europa pentru noi”, aceasta editie isi propune sa constientizeze avantajele pe care orice comunitate le poate avea, prin accesarea si implementarea unor proiecte cu finantare europeana. Uniunea Europeana aloca sume importante pentru dezvoltare si pentru recuperarea decalajelor dintre regiuni, cu toate acestea cetatenilor le lipsesc adesea informatii privind modul in care politicile eur ...