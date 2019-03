Concursul National MADE FOR EUROPE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 22 martie 2019, se desfasoara etapa judeteana a Concursului national Made for Europe, la care participa 23 de scoli iesene. Concursul ajuns la cea de-a XIII-a editie are loc la Colegiul Tehnic „Ion Holban” din Iasi. In concurs sunt inscrise 51 de produse realizate in cadrul proiectelor cu finantare europeana. Cele mai reusite produse vor fi selectate pentru etapa nationala, care se desfasoara la Cluj. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. colegiul tehnic ion holban i ...