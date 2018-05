Concursul National "Stiu si aplic", la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 18 - 20 mai 2018 are loc la Iasi a VI-a editie a Concursului National „Stiu si aplic" - Securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe bancile scolii!, concurs ce se afla in Calendarul Activitatilor Educative Nationale al Ministerului Educatiei Nationale. Concursul este organizat de catre Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi " Iasi in parteneriat cu ISJ Iasi si ITM Iasi. Scopul acestui concurs consta in constientizarea elevilor asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, dezvoltarea unei conduite corecte inca din scoala si continuarea acestui tip de conduita ulterior, la locul de munca. La acest concurs sunt asteptati sa participe peste 200 de elevi insotiti d ...