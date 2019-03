Concurul EUROVISION 2019 ar putea fi ANULAT: Siguranta si securitatea sunt intotdeauna de o importanta capitala

Eurovision google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Concursul muzical international Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, pe fondul atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate in Israel, scrie The Jerusalem Post, citat astazi de agentia ARMENPRESS, potrivit Agerpres. Scandal urias la Eurovision 2019. Politia din Israel a declansat o ancheta Luni, o racheta lansata din Gaza a lovit o casa in moshavul Moshmeret in centrul Israelului, ranind sapte civili, inclusiv copii. Reprezentanti oficiali ai Uniunii Europene de Radio si Televiziune (EBU) urmaresc atent evolutiile, dar nu au planuri concrete. Ei au difuzat un comunicat, informand ca participantii la Eurovision din Norvegia, Muntenegru s ...