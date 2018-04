Condamnare definitiva pentru un cunoscut afacerist din Constanta! Intr-un alt dosar, a bifat“ o premiera!

Despăgubiri de aproape opt milioane de euro

Judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti s-au pronunţat definitiv în apelul dosarului în careşiau fost condamnaţi în primă instanţă de magistraţii Judecătoriei Sector 4 Bucureşti. Cei doi au fost trimişi în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti.Conform portalului instanţelor de judecată, în prezenta cauză,a fost condamnat la şase luni de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, la alte şase luni pentru fals în declaraţii şi tot la şase luni de închisoare pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Instanţa a contopit cele trei pedepse aplicate anterior în pedeapsa cea mai grea, de şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.Asta în timp cea luat două luni de închisoare cu suspendare condiţionată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Mai mult decât atât, judecătorii au dispus desfiinţarea ca fiind „fals al înscrisului constând în declaraţia nr. 1400/04.09.2012, autentificată la Biroul Notarilor Publici Asociaţi Joiţa Botezatu şi Horia Botezatu“, potrivit minutei judecătoreşti.Decizia nu a fost definitivă, ea fiind atacată la Curtea de Apel Bucureşti.În urmă cu puţin timp, magistraţii din capitală au admis apelul declarat de către Karam împotriva sentinţei penale pronunţate în dosarul penal al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. Pe cale de consecinţă, instanţa a desfiinţat, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând cauza pe fond, a înlăturat aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de şase luni de închisoare aplicate lui Karam. Mai departe, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat condiţionat executarea pedepsei de şase luni pe durata unui termen de încercare de doi ani şi şase luni.Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă!şiÎn celebrul dosar al restaurantului Beirut din Constanţa, distrus de un incendiu, în data de 5 aprilie 2014, când şi-au pierdut viaţaşia fost condamnat la zece ani de închisoare. Asta în timp cea primit pedeapsa de opt ani şi şapte luni de închisoare. În ceea ce priveşte partea civilă, instanţa a acordat despăgubiri de aproape opt milioane de euro, ceea ce reprezintă o premieră în Justiţia din Constanţa, având în vedere că infracţiunile sunt din culpă.În prezent, cauza se află pe rolul Curţii de Apel Constanţa.