Condamnari in dosarul ultrasilor care au devastat Piata Victoriei in februarie 2017: Galeriile au fost chemate la protest

Judecatoria Sectorului 1 a dat vineri mai multe condamnari in cazul violentelor de la protestele din Piata Victoriei din februarie 2017. O singura condamnare este cu executare in penitenciar, restul sunt sentinte cu suspendare cu munca in folosul comunitatii, avertismente, o masura educativa a asistarii zilnice si o achitare.