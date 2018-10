Condamnatul Darius Valcov a reprezentat oficial Romania la intalnirea Dancila-Erdogan

Din primele informatii, e posibil ca scheletul sa apartina unui soldat cazut pe campul de lupta in primul razboi mondial...

Perechea formata din Alina Zaharia (tori) si Cheru Alina (uke) a reusit sa cucereasca medaliile de argint in prima zi a Campionatului Mondial de Kata desfasurat la Cancun, Mexic, a notat frjudo.ro. Citește mai departe...

In ciuda faptului ca este al doilea port romanesc, dupa Constanta si cel mai mare de la Dunare, Galatiul nu este prea vizitat de turisti si atunci cand acestia coboara aici o fac doar pentru a urca in autocare si pentru a merge catre Republica Moldova.

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai departe...