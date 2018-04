Conducerea Aeroportului Iasi: Lacul Venetia nu este poluat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca urmare a informatiilor vehiculate in spatiul public in luna martie 2018, privind sursa unei posibile poluari a lacului de acumulare Ciric III (Venetia), conducerea Aeroportului Iasi face umatoarele precizari: In decursul lunii martie, au fost prelevate probe din lacul de acumulare Ciric III (Venetia) de catre autoritatile abilitate de control, in vederea monitorizarii indicatorilor de calitate a apei deversate. Echipele de control si supraveghere au monitorizat in permananta zona, iar in urma analizei a peste 140 de indicatori fizico-chimici prelevati din diferite zone, in decursul mai multor zile, rezultatele au confirmat absenta poluarii. Reamintim ca R.A. Aeroportul Iasi a implementat mai multe masuri cu scopul de ...