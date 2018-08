Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița a dispus verificari privind modul de intervenție al polițiștilor la tentativa de jaf la Țandarei

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița a dispus verificări privind modul de intervenție al polițiștilor la tentativa de jaf la Țăndărei, după ce o femeie a reclamat că în timp ce se întorcea de la mare a fost victima unei tentative de jaf ca la Sinești, dar Poliția nu a intervenit.

Potrivit unui comunicat transmis joi seara de Inspectoratul General al Poliției Române, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița a dispus efectuarea de verificări, în ceea ce privește modalitatea de intervenție a polițiștilor la sesizarea din Țăndărei, din data de 18 august.

Totodată, din dispoziția conducerii Inspectoratului General al Poliției Române, ofițeri din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Direcției de Ordine Publică se află la Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, pentru a sprijini activitățile de cercetare în cauzele respective și pentru a dispune măsuri de întărire a dispozitivului de ordine și siguranță publică în Țăndărei.

Carmen Ilie, o femeie din Galaţi, a scris pe Facebook că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ”serviciul 112 a confirmat că dacă nu te descurci singur, ești linșat.. la propriu!”.

”După un sejur la malul mării noastre, copila cea mică nu s-a simțit bine, avea nevoie să fie văzută de un medic în care am încredere, și să urmeze un tratament adecvat, așa că hotărâm să întrerupem concediul și să plecăm spre Galați vineri, 17 august, pe la 23:30. Hotărâm să mergem pe A2, e mai liber și cunosc bine drumul, mai ales că urma să conduc eu. Pornim. Echipaje de poliție în stațiunea unde am fost cazați, echipaje în fiecare localitate, la ieșirea de pe A2 la Fetești, chiar în afara autoturismului și urmărind participanții la trafic.. sincer, mie chestia asta îmi dă (dădea!!!) așa, puțin mai multă încredere. Buuuun! Ajungem în Țăndărei, la ieșirea spre Bărăganu, unde în fața noastră un Renault Clio este oprit de un Audi cu nr de Ialomița (IL .. RAF) și este amenințat să părăsească Țăndăreiul (deși era fix la ieșire indicator cu "drum închis", pus intenționat de ei). Nu folosesc Waze, hărți etc., nu merg neregulamentar atunci când sunt cu familia, consider ca nu-mi folosesc, și mai ales cunosc bine drumul. "Ciudat!" zic.. blochez ușile, îmi zice soțul să întorc, o luăm pe drum ocolitor. Când dau să întorc, șoferul din Audi îmi aprinde o lanternă în față, încercând să mă orbească și să observe cu cine mai sunt în mașină. Soțul stătea în spate, cu fetele. Cea mare dormea, cea mică respira greu, trebuia supravegheată. Pe spate sunt geamurile fumurii, deci destul de greu să se vadă dacă e cineva. Întorc, șoferul Renault-ului era bulversat, hotărâm să meargă după noi. La 200m, o dubiță albă, mi se oprește brusc în față, Audi-ul în lateral stânga. Coboară niște țigani din mașini și vin spre mine (da! Am să le zic țigani, pentru că aia sunt!) nu mai știu ce aveau în mâini, eram deja speriată, calculam din ochi să văd dacă pot trece printre ei cu mașina și cam ce s-ar întâmpla dacă aș ieși de pe carosabil”, scrie femeia.

Aceasta a reuşit să demareze şi să se strecoare în viteză, ieșind în strada principală, îndreptându-se către postul de Poliție, care era gol!

”Dubița si Audi-ul după noi. Dubița mă depășește și parchează (culmea!) chiar în fața secției de poliție.. se dau jos țiganii și vin spre noi, în acest timp soțul sunase la 112, încercând să le explice că nu ne-am șicanat în trafic, că suntem cu 2 copii în mașină, din care unul bolnav, că de-aia am plecat la miezul nopții la drum, că nu i-am deranjat pe nenorociții ăia cu nimic, că urmăresc să ne tâlhărească. Am demarat, moment în care țiganii au început să arunce în mașina noastră cu pietroaie și ce mai aveau la îndemână. Cred că în momentele acelea nu am mai respectat nicio regulă de circulație, îmi doream doar să găsesc un echipaj de poliție care să mă oprească pentru că merg cu 120km/h prin localitate, că am claxonat ca o nebună în speranța de a trezi vreun polițai care doarme în post. Ei bine, nu! De la Țăndărei și până la Brăila (Albina) când am oprit la un Peco, nici zare de miliție. Ce mi-au zis de la 112 după ce i-am întrebat unde fac sesizare/reclamație ceva? Să mă întorc în Țăndărei.. mda! Și că să stam liniștiți, organul milițian era prin zonă. Unde??! Ce faci tu Poliția Română pentru mine, și familia mea care te plătim? Unde este siguranța noastră? Cu ce m-ai ajutat 112 în situația asta?? Doar spunându-mi că sunt niște altercații între țiganii de acolo și probabil ne-au confundat?! Să muriți voi!? Unde e Poliția Română când se blochează drumuri pentru a fi jefuiți și tâlhăriți oameni ca noi? Te condamn Poliția Română și am să mă bucur de fiecare dată când ți se vor face nedreptăți, când o să ție se taie din salarii și am să te huidui de câte ori pot! Ești o ploșniță nenorocită! Băi, derbedeilor, sunteți plătiți de noi pentru a ne oferi siguranță, nu să dormiți pe voi și să vă ascundeți prin boscheți!”, adaugă femeia.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomița, Andreea Loghin, a declarat că a existat un apel pe 112, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01.32, de la un cetățean care se deplasa către Galați.

”Anterior apelului dumnealui, ofițerul de serviciu de la Țăndărei a fost apelat de către un cetățean din Țăndărei, care a susținut faptul că pe raza localității, pe niște străzi adiacente, se deplasează două auto suspecte, una înmatriculată în Galați și una în București. La ora 01.20, când s-a făcut primul apel, deja ofițerul de serviciu a trimis în zonă o patrulă de poliție, iar când s-a primit apelul de la cetățeanul din Galați, că a fost șicanat în trafic de două autoturisme, un Audi și a dat un număr parțial de înmatriculare și un Opel, patrula fiind aproape de locul evenimentului, a fost identificat autoturismul Audi A6 și conducătorul auto, care a spus că, într-adevăr, a oprit mașina respectivă, i s-a părut suspectă, moment în care ofițerul de serviciu a luat legătura cu apelantul din Galați. Întreabat dacă a fost victima vreunei infracțiuni, dumnealui a negat acest aspect, nu a menționat faptul că ar fi fost aruncate obiecte sau diverse lucruri către mașina dumnealor și l-a rugat să se întoarcă la Poliție, la Țăndărei, pentru a depune o plângere în cazul în care se consideră lezat sau orice aspect dorește dumnealui să sesizeze. Dumnealui a spus că deja plecase din Țăndărei , era în drum către casă și că nu revine”, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomița.

”Rugămintea este ca dumnealor, dacă se consideră lezați, să depună o plângere”, a adăugat Andreea Loghin.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunţa, în mai, că au fost dispuse verificări interne la nivelul IPJ Ialomiţa şi a Poliţiei Sineşti, după mai multe cazuri de tâlhărie raportate în zona Sineşti, pe E85.

Anunţul ministrului a venit după ce un buzoian a povestit, pe Facebook, cum a ajuns victima unei tâlhării, în ziua de 1 Mai, chiar în timp ce se afla alături de copii în autoturismul său parcat într-o benzinărie dintre Buzău şi Bucureşti. Bărbatul a povestit că i s-au tăiat cauciucurile maşinii fiind nevoit să sune la 112 pentru ajutor.

Practic, după ce şoferul descoperă problema la roţi, opreşte autoturismul pentru verificări, iar hoţii care îl urmăresc atacă.