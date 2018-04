Conducerea Partidului Socialist Ungar a demisionat dupa rezultatul slab in alegerile parlamentare

Conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat după victoria formaţiunii de guvernământ Fidesz în alegerile parlamentare de duminică, informează Reuters preluat de agerpres.

Fidesz's victory is good news for PiS in Poland, but very bad news for Bruxelles. Particularly, Hungarians see this victory as defeat of Soros. #HungaryElection2018 #Hungary pic.twitter.com/JLPgygottj