Conducerea PMP s-a intrunit la Cluj pentru a discuta strategia de lupta contra PSD.VIDEO

Intrunire PMP Cluj

Conducerea Partidului Miscarea Populara (PMP) din regiunea de Nord-Vest s-a intalnit joi, la Cluj, pentru a dezbate principalele proiecte pe care partidul le are pe viitor. Pe langa presedintele PMP la nivel national, Eugen Tomac, la intalnire au fost prezenti si senatorul Lungu Vasile-Cristian, presedintele PMP Cluj, liderul din Bihor, senatorul Severica Rodica Covaciu, deputatul Ionut Simionca, deputatul Marius Pascan si vicepresedintele PMP, deputatul Adrian Todoran.

Principalele teme de discutie pe care liderii PMP le-au avut in cadrul intalnirii de lucru au fost proiectele pentru alegerea primarilor in doua tururi, solicitarea demisiei ministrului Culturii si eliminarea pensiilor speciale

”Ne-am adunat astazi la Cluj pentru ca in viata politica niciodata nu trebuie sa ai o pauza foarte lunga, chiar daca este vacanta, iar actiunile puterii ne conving tot mai mult ca inclusiv luna august poate fi una fierbinte. Ziua de 10 august nu poate trece atat de usor cu vederea, chiar daca vedem ca liderul partidului de guvernamant, domnul Dragnea, pare tot mai rupt de realitate, iar acest delir, pe noi, cei din PMP, ne ingrijoreaza”, a declarat presedintele PMP, Eugen Tomac, in cadrul conferintei de presa.

In ceea ce priveste proiectul pentru alegerea primarilor in doua tururi, PMP a depus, in anul 2015, un proiectlegislativ pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, insa acesta a fost respins de catre majoritatea din Parlament, de catre alianta PSD-ALDE-UDMR. Totusi, partidul a depus din nou proiectul in 2018.

De asemenea, liderul PMP a precizat ca partidul pe care il conduce a inceput o initiativa de a crea un pol unit de opozitie fata de guvernarea PSD, alaturi de toate partidele din opozitie.

”Va trebui sa participam activ la incercarea de a crea un pol politic anti-PSD la nivel national. Nu vedem alta solutie pentru ca singura formula prin care, in mod real, romanii pot vedea o noua alternativa este sa se creeze acest pol anti-PSD, in prima parte format din partidele politice care sunt in opozitie fata de PSD”, a mai precizat Tomac.

De asemenea, organizatia politica solicita si demisia ministrului Culturii, George Ivascu, din cauza neimplicarii acestuia in planificarea evenimentelor de celebrare a Centenarului Marii Uniri.

”Am trait cu consternare, in ultimele luni ale activitatii parlamentare, cu sentimentul ca avem un ministru al Culturii care pare mai de graba un actor gabit, care se ascunde nu doar de presa, ci si de comisiile la care trebuie sa le dea socoteala. Ca spun ca in sesiunile parlamentare, ministrul a fost invitat permanent. Era primul punct pe ordinea de zi a comisiei de cultura, dar nu a venit niciodata. Sunt membru in comisia speciala a celor doua camere Centenar, care nu s-a mai intalnit de patru luni de zile, pentru ca nu avea cu cine discuta pe tema festivitatilor cu ocazia Centenarului”, a declarat presedintele executiv al PMP, Marius Pascan.

Cel de-al treilea mare proiect al PMP il reprezinta initiativa de a elimina pensiile speciale ale parlamentarilor si ale alesilor locali. Acestia sustin ca vor reglementarea pensiilor pentru politicieni prin introducerea acestora in calculul privind contributivitatea la bugetul asigurarilor sociale.

”Unul dintre principalele proiecte in jurul carora se invarte activitatea partidului este eliminarea pensiilor speciale, pensii care nu sunt corecte fata de restul populatiei. Urmeaza sa depunem un proiect in Parlament in acest sens in toamna. Eliminarea pensiilor speciale clar pentru parlamentari, adica noi sa luam de la noi, pentru ca nu am fi credibili daca nu am lua masuri impotriva noastra. Nu este normal ca primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti sa aiba pensii speciale. Sunt cazuri in care un presedinte de consiliu judetean, dupa cei patru ani in care a fost si primar si a fost si parlamentar se alege cu trei pensii speciale. Ganditi-va ca acest lucru nu este moral in tari care trebuie sa se dezvolte”, a declarat vicepresedintele PMP, Adrian Todoran.

